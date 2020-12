Goede voornemens bij online bestellen? Laat je niet inpakken!

Digitaal winkelen wordt steeds gemakkelijker: de levering is efficiënt en de prijs gunstig. Ondanks de coronamaatregelen kun je zo toch terecht bij (lokale) ondernemers. Maar steeds vaker shoppen consumenten online zonder dat ze het doorhebben ineens buiten de EU en ontvangen ze regelmatig een geheel ander product dan besteld. Of het werkt niet of het is zelfs onveilig.

Daarom maken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via de campagne: laatjenietinpakken.nl opnieuw jonge consumenten bewust van de nadelen en hun rechten én wijzen veelal jonge ondernemers met ‘webshops’ op hun verantwoordelijkheden.

Er zijn Nederlandstalige ‘webshops’ met klinkende namen die spotgoedkope elektronica of speelgoed verkopen. Consumenten worden hier in toenemende mate met advertenties naar toe gelokt. Die ‘webshops’ zijn in werkelijkheid vaak slechts tussenpersonen, in het Engels dropshippers, die zelf geen voorraad hebben en niets anders doen dan je bestelling doorsturen.

Een ander bedrijf of de producent zelf, vaak van buiten de EU, levert vervolgens een product. En daarvoor gelden niet dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming bijvoorbeeld als je wil retourneren of een klacht wil indienen. Jonge dropshippers realiseren zich niet dat ze door gedupeerden en de autoriteiten zoals de ACM en NVWA, hier wel op kunnen worden aangesproken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): "Goedkoop is vaak duurkoop. Een oud gezegde en dat geldt op de mondiale digitale markt nog steeds. Zeker in deze voor veel ondernemers zware coronatijd stimuleer ik Nederlanders graag om lokaal, online te kopen. Maar uiteindelijk is het iedereens eigen keuze waar ze bestellen. Laat je daarbij niet inpakken en wees je bijvoorbeeld bewust van tussenpersonen die zich voordoen als een betrouwbare webshop waardoor je uiteindelijk een kat in de zak kunt kopen of nog erger: een ondeugdelijk of onveilig product.”

Campagne voor jongere consumenten en ondernemers op sociale media

De campagne laatjenietinpakken.nl richt zich sinds eind 2019 via YouTube, Instagram en Snapchat specifiek op jongere consumenten (16-24 jaar) die veel op sociale media zitten en online winkelen op platforms en webwinkels. Dit deel van de campagne richt zich ook op jonge dropshippers. Onder jongeren wordt deze verkoopmethode namelijk gepromote als een manier om snel geld te verdienen, zonder te wijzen op de verantwoordelijkheden en risico’s.



Binnen de EU zijn vorig jaar al nieuwe regels afgesproken waarmee consumenten online beter worden beschermd. Zo moet bijvoorbeeld altijd bekend zijn of ze handelen met een particulier of bedrijf. In landen buiten de EU als China en de Verenigde Staten gelden bijvoorbeeld niet dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming. De consument kan er daardoor niet vanuit gaan dat hij of zij even goed is beschermd als binnen de EU.

Betere samenwerking EU bij aankopen uit derde landen

Voor een groot aantal producten, zoals elektronica, worden producenten uit derde landen per 2021 ook verplicht een aanspreekpunt te hebben in de EU. In EU-verband zijn verder afspraken gemaakt over productveiligheid, ook met Amerikaanse en Chinese platforms. Via deze Product Safety Pledge hebben zij toegezegd om bijvoorbeeld snel onveilige apparaten van online marktplaatsen te halen.



Op initiatief van Nederland wordt tot slot in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten.