Verplichte negatieve testverklaring voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

Het vliegverbod op passagiersvluchten uit Zuid-Afrika en het vlieg- en aanmeerverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, komen met ingang van woensdag 23 december (00.01 uur Nederlandse tijd) te vervallen. In plaats daarvan moeten alle passagiers, dus ook EU-burgers, vóór aanvang van de reis beschikken over een recente negatieve PCR-testverklaring. Na aankomst geldt voor alle passagiers bovendien het dringende advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

Het kabinet heeft vandaag besloten om over te gaan tot deze verplichting voor een negatieve testverklaring. Deze moet worden getoond bij het aan boord gaan van een boot of vliegtuig in het Verenigd Koninkrijk en van vliegtuigen vanuit Zuid-Afrika. Via een aanwijzing worden luchtvaartmaatschappijen en reders, die vanuit deze landen naar Nederland opereren, verplicht om passagiers vóór het boarden te controleren op het bezit van een negatieve PCR-testuitslag. Deze moet maximaal 72 uur voor de voorziene aankomst in Nederland worden afgenomen. Wanneer iemand niet in het bezit is van de negatieve testuitslag, mag hij of zij niet mee. Dit geldt ook voor Nederlanders en EU-burgers die terugkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika.

Daarnaast reiken de vervoersmaatschappijen tijdens de reis informatie uit, waarin staat aan welke maatregelen de passagiers zich moeten houden bij aankomst. Zo moeten reizigers bij aankomst in Nederland direct 10 dagen in thuisquarantaine. De veiligheidsregio's zien steekproefsgewijs toe op controle bij aankomst steekproefsgewijs of de passagiers in het bezit zijn van een geldige negatieve testverklaring.

Het kabinet heeft daarnaast besloten dat de negatieve PCR-testverklaring zo spoedig mogelijk verplicht wordt voor alle passagiers die vanuit andere landen naar Nederland komen, dus ook Nederlanders en andere EU-burgers.

De verplichting tot het overleggen van een negatieve testverklaring voor aanvang van de reis was vanaf 15 december al van toepassing op mensen uit de zogeheten derde landen (niet EU-ingezetenen). Het kabinet blijft benadrukken dat het dringende advies is om niet te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.