Twee Nederlanders benoemd als arbiters voor het Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Corinna Wissels en Nico Schrijver zijn door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk benoemd als leden van het arbitragepanel dat bevoegd is om geschillen te beslechten over het Terugtrekkingsakkoord EU-VK. Corinna Wissels is bovendien gekozen als een van de vijf personen die als voorzitter van een panel kunnen optreden.

Het Terugtrekkingsakkoord kwam in 2019 tot stand na het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de Europese Unie (‘Brexit’). Het akkoord bevat onder meer bepalingen over burgerrechten, financiële regelingen, afspraken over de toepassing van interne marktregels en staatssteun, bepalingen over intellectueel eigendom en een speciaal protocol over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

De lijst van arbiters bestaat uit 25 personen, die zijn geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid en hun kennis van- en ervaring met het EU-recht en het internationaal publiekrecht. De EU en het VK hebben ieder 10 personen voorgedragen en gezamenlijk de 5 personen voorgedragen die als voorzitter kunnen optreden. Elk arbitragepanel dat zich over een concreet geschil buigt bestaat uit vijf leden: twee voorgesteld door de EU, twee door het VK, en één gezamenlijk voorgestelde voorzitter.

Corinna Wissels is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Van 2001 tot 2013 werkte zij bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 2007 als Hoofd. Zij vertegenwoordigde de Nederlandse regering in zaken voor het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

Nico Schrijver is staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarnaast is hij emeritus hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden en rechter ad hoc in het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee. Hij was van 2011 tot 2017 lid van de Eerste Kamer.

Het besluit vindt u hier.

Ter achtergrond:

Voornoemd benoemingsbesluit gaat over het arbitragepanel in het kader van het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK dat in 2019 tot stand is gekomen en ziet op de ontvlechting van de EU en het VK. De handels- en samenwerkingsovereenkomst die op 24 december jl. tussen de EU en het VK tot stand is gekomen ziet daarentegen op de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Het in het kader van deze laatste overeenkomst voorziene arbitragepanel zal de komende tijd worden ingericht.