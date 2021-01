Reactie Minister De Jonge op goedkeuring Moderna-vaccin door EMA

“Twee keer goed nieuws vandaag: de vaccinatie is gestart, én het Europees Medicijn Agentschap heeft zojuist goedkeuring gegeven voor het vaccin van Moderna. Dit vaccin biedt bij ruim 94% van de volwassenen bescherming tegen ziekte na besmetting met het coronavirus. Ik ben trots op de wetenschap.

De goedkeuring door EMA betekent dat we straks twee verschillende vaccins kunnen gaan inzetten. Van het Moderna-vaccin heeft Nederland ruim 6 miljoen doses besteld, waarvan de eerste 400.000 doses naar verwachting dit kwartaal worden geleverd. De eerste levering is waarschijnlijk volgende week, al zal die qua omvang nog beperkt zijn.

In onze vaccinatiestrategie is al aangekondigd dat we dit vaccin willen inzetten bij ouderen, bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De huisarts krijgt daarbij een grote rol.

De Gezondheidsraad komt op korte termijn met een advies over voor welke groepen het Moderna-vaccin het meest geschikt is. Op basis daarvan wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin. Begin volgende week maken we bekend wanneer het vaccineren met Moderna zal starten.”