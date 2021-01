Staatssecretaris Keijzer met bedrijven en onderzoekers op innovatiemissie naar Frankrijk en Japan

Nederlandse ondernemers en onderzoekers in positie brengen om internationaal te kunnen groeien met hun digitale innovaties en economische kansen te verzilveren op de wereldmarkt. Dat is het doel van twee virtuele innovatiemissies van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Van 25-27 januari 2021 leidt ze een digitale AI-missie naar Frankrijk; van 3-5 februari 2021 doet ze digitaal Japan aan met bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met digitale technologieën.

© EZK

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederlandse ondernemers en onderzoekers dragen met hun slimme producten en diensten bij aan het oplossen van de grote wereldvraagstukken, zoals zorg, genoeg voedsel en de energietransitie. Daardoor zijn we wereldleider op het gebied van digitalisering en hebben we de ambitie om dat te blijven, bijvoorbeeld via een technologie als AI. Mijn rol is om onze ondernemers en onderzoekers te helpen bij het internationaal laten groeien van hun innovaties. Op deze missies, die nu digitaal doorgang kunnen vinden, verbinden we onze bedrijven en kennisinstellingen aan markten die goede groeikansen bieden in de vorm van kennis, geld, partners en klanten.”

Frankrijk: AI

Nederland en Frankrijk zijn beide landen die vooroplopen in AI, met name in de sectoren gezondheid, agrofood en mobiliteit. De innovatiemissie is bedoeld om Nederlandse en Franse startups, mkb-bedrijven, grootbedrijven en onderzoeksinstellingen meer met elkaar te laten samenwerken. Naast informerende sessies over uiteenlopende onderwerpen als smart farming en big data in de zorg worden deelnemers ook actief aan elkaar gekoppeld.

Van Nederlandse zijde nemen topinstellingen op het gebied van AI deel: onder andere TNO, TU Eindhoven, Erasmus Medisch Centrum, Wageningen University Research en het Innovation Center for AI (ICAI). Momenteel hebben zo’n 27 Nederlandse en 17 Franse bedrijven zich ingeschreven om mee te gaan. De Franse delegatie zal geleid worden door Cédric O, de Franse staatssecretaris van Digitalisering.

Japan: digitale economie en innovatie

Japan werkt aan een zogenaamde Society 5.0, een maatschappij waarin digitale technologie een hoofdrol speelt in economische groei en maatschappelijke vraagstukken. Daarom is het land geïnteresseerd in Nederlandse expertise op dit vlak. Het zorgt ook voor kansen voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het is ook een goede gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe technologische ontwikkelingen in Japan. De missie naar Japan focust zich specifiek op drie digitale onderdelen: smart industry (fabriceren met o.a. 3D-printen, robotisering, IoT, 5G en AI), smart services (o.a. fintech en online winkelen) en smart agriculture (landbouw met hulp van o.a. robots en slimme sensoren).

Op deze missie gaan tot nu toe 40 Nederlandse bedrijven mee. Staatssecretaris Keijzer zal spreken over innovatie en samenwerking o.a. met haar collega minister Kajiyama (van Economie, Handel en Industrie).

Digitale innovatiemissies: van 25-27 januari 2021 naar Frankrijk en van 3-5 februari 2021 naar Japan

