Extra Nederlandse steun voor vaccins in arme landen

Nederland trekt €25 miljoen extra uit voor de aanschaf en verspreiding van vaccins in arme landen. Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft dat namens het kabinet besloten na een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De bijdrage is bestemd voor een internationaal initiatief om ervoor te zorgen dat er ongeveer 1,3 miljard doses veilige, effectieve en betaalbare vaccins beschikbaar komen in 92 landen. Die hebben hier zelf geen of onvoldoende geld voor. Volgens de WHO is daarvoor nog circa 5 miljard dollar nodig om dit wereldwijd voor elkaar te krijgen. De organisatie stuurde recent samen met internationale partners een brandbrief over dit financieringstekort.

Het kabinet bestrijdt de coronacrisis in Nederland, maar wil ook internationaal solidariteit tonen door bij te dragen aan een eerlijke en betaalbare toegang tot en verdeling van vaccins, diagnostische testen en geneesmiddelen.

Minister Kaag: ‘We zijn een rijk land en nemen, samen met andere landen, onze verantwoordelijkheid door een steentje bij te dragen aan de hulp aan mensen in kwetsbare landen. Volgens de WHO is het belangrijk om de pandemie te bestrijden door zoveel mogelijk mensen in zoveel mogelijk landen te vaccineren. Een rechtvaardige verdeling van vaccins in de wereld is daarom ook in het belang van Nederland.’

De €25 miljoen komt uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking en is naar verwachting goed voor de aanschaf van grofweg 5 miljoen doses van het vaccin. Nederland droeg vorig jaar al €60 miljoen bij aan het initiatief dat door de WHO wordt gecoördineerd. Dat geld was behalve voor vaccins ook bestemd voor de ontwikkeling en levering van diagnostische tests in ontwikkelingslanden.