Nieuwe burgemeester in Deurne

Drs. G.T. (Greet) Buter is benoemd tot burgemeester van de gemeente Deurne. De benoeming gaat in op 1 februari 2021.

Mevrouw Buter (53 jaar) is lid van de PvdA. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Laarbeek.

Op dit moment is Hilko Mak (D66) burgemeester van Deurne.