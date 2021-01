Nieuwe burgemeester in Stadskanaal

K. (Klaas) Sloots MPM is benoemd tot burgemeester van de gemeente Stadskanaal. De benoeming gaat in op 20 januari 2021.

De heer Sloots (49 jaar) is lid van GroenLinks. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Zwolle.

Op dit moment is Yvonne van Mastrigt (PvdA) waarnemend burgemeester van Stadskanaal.