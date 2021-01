Basisscholen en kinderopvang gaan niet eerder open

De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het primair onderwijs (waaronder het speciaal onderwijs) en de kinderopvang blijven wel open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dat is, gelet op de specifieke groepen, verantwoord volgens het OMT.

Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Het is helaas onvermijdelijk dat de scholen nog niet voor alle leerlingen open kunnen tijdens deze lockdown. Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar. Ook is het zeer zorgelijk dat de achterstanden bij kinderen verder zullen oplopen. Daarom kijk ik samen met het onderwijsveld welke extra maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van onderwijstijd. Dit werken we de komende weken verder uit en het kabinet wil daar meerjarig financieel aan bijdragen.”

Demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): ,,De kinderopvang kan tijdens deze lockdown helaas niet eerder open. Ik begrijp heel goed dat dit een teleurstellende boodschap is voor ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen. Ik snap dat de druk hoog is, zowel in de noodopvang als bij ouders thuis. Groot respect voor alle ouders die thuiswerken combineren met de zorg voor jonge kinderen en het in goede banen leiden van thuisonderwijs, maar volledige opening van kinderopvang is op dit moment niet verantwoord gezien de huidige aantallen besmettingen. Voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met minimaal één ouder in een cruciaal beroep kan de noodopvang open blijven. Mede dankzij de enorme inzet van medewerkers in de kinderopvang. Ik blijf met de kinderopvangsector in gesprek in aanloop naar het volgende weegmoment van alle lockdown-maatregelen.”

De opening van het primair onderwijs en de kinderopvang wordt meegenomen in de heroverweging van alle lockdown-maatregelen, die gelden tot in elk geval 8 februari. Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. De eerder aangekondigde tegemoetkoming in de eigen bijdrage loopt ook tijdens deze verlenging van de lockdown door.

Op verschillende plekken staat de noodopvang onder druk, omdat veel ouders er gebruik van maken. De kinderopvang wil het primair onderwijs helpen, komende week worden daar concrete afspraken over gemaakt. Ook spreekt het kabinet met de sociale partners over ‘coronaverlof’ voor ouders die hun werk met de zorg voor hun kinderen moeten combineren. Het kabinet is bereid daar aan bij te dragen.

Het kabinet heeft eerder ruim 208 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inhaalprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs. Ruim 4000 basisscholen en bijna 600 middelbare scholen hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. Ook is alle beschikbare kennis over het inlopen van achterstanden voor leraren verzameld op lesopafstand.nl.