Beoogde datum inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand: 1 april 2021

De wet Kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Dit is een maand later dan eerder is medegedeeld. Daardoor schuift de opening van de online kansspelmarkt ook een maand naar 1 oktober 2021.

Hoewel de implementatie voortvarend door alle betrokkenen wordt opgepakt is inmiddels duidelijk dat een zorgvuldige implementatie nog iets meer tijd vergt. Om deze reden is ervoor gekozen de inwerkingtreding van de Wet koa met een maand uit te stellen tot 1 april 2021. Met de inwerkingtreding van de wet treden meteen een aantal zaken in werking: het verscherpte handhavingsinstrumentarium van de Kansspelautoriteit, het aangescherpte preventiebeleid voor landgeboden aanbieders, de aangescherpte beperkingen ten aanzien van reclame en de verplichting tot afdracht aan het verslavingspreventiefonds. De opening van de online kansspelmarkt vindt daarmee plaats op 1 oktober 2021. Zowel landgebonden aanbieders als online aanbieders moeten vanaf dat moment zijn aangesloten op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe inwerkingtredingsdatum. De vastgestelde lagere regelgeving wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Wet Kansspelen op afstand

De wet Kansspelen op afstand reguleert het online aanbod van kansspelen in Nederland en maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. De wet heeft als doel kansspelverslaving te voorkomen, kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Een deel van de maatregelen geldt ook voor speelcasino’s en speelautomatenhallen. Zo moeten zij een verscherpt verslavingspreventiebeleid ontwikkelen, onderhouden en toepassen. De Kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden en kan beter toezicht houden en controleren.