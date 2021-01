Winnaars Academic Startup Competition leren ondernemen in Silicon Valley

Tien Nederlandse startups – opgericht door studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en UMC’s – nemen van 9 februari tot 5 maart 2021 deel aan de Digital Mission West Coast USA, een digitale missie naar de westkust van de VS. Hier zijn de topuniversiteiten Stanford en Berkeley gevestigd, evenals het startupwalhalla Silicon Valley. Tijdens deze missie maken de startups kennis met de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en leren ze van ervaren ondernemers de kneepjes van het vak over zaken doen en pitchen in de Verenigde Staten.

De missie is een van de prijzen van het winnen van de Academic Startup Competition 2020. De 10 winnaars werden in november 2020 bekendgemaakt. De Digital Mission wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nederlandse consulaat in San Francisco. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte de digitale missie vandaag bekend bij het online evenement Impact 2021.



Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Onze universiteiten en UMC’s brengen talloze fantastische ideeën en geweldige uitvindingen voort. Maar dat is nog maar stap één. Hoe zorg je er vervolgens voor dat het in de samenleving en op de markt terecht komt? Ik wil onze knappe koppen stimuleren om te ondernemen zoals men dat in Silicon Valley doet. En om zo vanuit Nederland de wereld te veroveren met hun product of dienst.”

Digital Mission West Coast US

De 10 winnaars worden voorbereid op de missie door bij hen passende mentoren en Silicon Valley-specialisten, die onder andere een pitchtraining voor ze organiseren. De missie wordt georganiseerd door het Nederlandse consulaat in San Francisco, dat winnaars in contact brengt met investeerders, ondernemers en andere experts die ze advies geven en die hun netwerk vergroten. Ook zorgt het consulaat ervoor dat ze in contact komen met voor hen geselecteerde toonaangevende wetenschappers van Stanford en Berkeley. Tot slot gaan ze virtueel op bezoek bij toonaangevende bedrijven om te zien of samenwerkingen mogelijk zijn.

Academic Startup Competition

De Academic Startup Competition is een initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Techleap.nl, en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de verkiezing benadrukken de organisatoren het belang van valorisatie als een van de kerntaken van de wetenschap. Naast de Digital Mission ontvangen de winnaars: een kennismaking met het academische ecosysteem; een introductie in het netwerk van Nederlandse ondernemers, investeerders en bedrijven; een coachingstraject van lokale en internationale mentoren. Ook mogen ze een jaar lang de titel ‘Beste Academische Startup van 2020’ dragen.





Holland in the Valley

Het Nederlandse consulaat in San Francisco ondersteunt Nederlandse ondernemers op diverse manieren om voet aan de grond te krijgen in Silicon Valley (‘the Valley’). In het netwerk Holland in the Valley bevorderen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven, universiteiten en overheden de samenwerking tussen Nederland en het innovatieve ecosysteem in Silicon Valley. Zo wil Holland in the Valley Nederlands ondernemend talent ontwikkelen en Nederlandse startups sneller en duurzamer laten groeien in Silicon Valley. Dat gebeurt via de Academic Startup Competition, maar ook via de zogenoemde Holland in the Valley Academy met bijbehorend mentorenprogramma. Dit initiatief begeleidt Nederlandse startups om internationaal op te schalen, o.a. door startups te koppelen aan Nederlandse scale-ups die ervaring hebben met zaken doen in de VS.