Huisartsen vanaf vandaag gevaccineerd, thuiswonende 90-plussers uitgenodigd

Vanaf vanmiddag worden 15.000 huisartsen en direct betrokken medewerkers die een cruciale rol hebben in de directe COVID-spoedzorg gevaccineerd. Dit gebeurt in ziekenhuizen. Aan het einde van de middag wordt de eerste coronavaccinatie toegediend in het Medisch Spectrum Twente. Huisartsen zullen vanaf maandag 25 januari starten met het vaccineren van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen via mobiele teams van de huisartsenposten.

De groep waarmee 25 januari wordt gestart, betreft circa 77.000 bewoners van kleinschalige woonvormen die geen instellingsarts hebben. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend op hun eigen woonplek. Vanuit de huisartsenposten worden hiervoor mobiele teams ingezet.

Zoals afgesproken mogen huisartsen zichzelf vaccineren vanaf het moment dat zij hun doelgroepen gaan vaccineren. Daarnaast geldt dat huisartsen in de directe COVID-spoedzorg nu in de eerste ronde al gevaccineerd mogen worden via de ziekenhuizen. Zij krijgen het vaccin van Moderna toegediend. Een deel van de huisartsen die vanaf 25 januari gevaccineerd zou worden, ontvangt het vaccin enige dagen later. Moderna heeft de tweede levering van hun vaccins enkele dagen uitgesteld.

Thuiswonende 90-plussers

Komende week ontvangen thuiswonende 90-plussers, die mobiel genoeg zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, een uitnodiging voor een vaccinatie. Zij moeten hiervoor zelf een afspraak maken via het landelijke GGD-callcenter. Vanaf het tweede deel van de week kunnen de eerste vaccins worden toegediend aan deze doelgroep.