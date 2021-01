BZK neemt maatregelen tegen wachttijden energielabel

Sinds 1 januari 2021 kennen we een nieuw energielabel. Voor het aanvragen van dit energielabel komt een energieadviseur aan huis om de woning op te nemen, waarna je een uitgebreide rapportage ontvangt over de energieprestatie van de woning. Ook lees je er in welke stappen je kunt nemen om je huis verder te verduurzamen. Hiervoor hebben de afgelopen periode bijna 500 energieadviseurs hun vakbekwaamheid behaald.

Als gevolg van de corona pandemie zijn er adviseurs die niet al hun examens hebben kunnen afleggen. Daarom zijn er maatregelen genomen om dat op te vangen. Zo zetten we maximaal in op online thuisexaminering. De eerste online thuisexamens zijn succesvol afgenomen op 12 en 14 januari, en de volgende examens staan gepland op 2, 4 en 11 februari. Daarnaast is er een overgangsregeling, waardoor energieadviseurs die examenmodules voor de opname behaald hebben al wel de opname van de energieprestatie van gebouwen doen. Door deze maatregelen kunnen zo’n 200 energieadviseurs extra aan de slag. Daarnaast zijn er zo’n 800 mensen onderweg om hun vakbekwaamheid te behalen.

Ondanks deze maatregelen is er momenteel krapte in het aantal beschikbare vakbekwame energieadviseurs. Daarom gaan we aanvullende maatregelen nemen: het is tijdelijk niet nodig om al in de verkoop-/verhuuradvertentie van je woning het energielabel te vermelden, als je nog geen label hebt.

Daarnaast gaan we de overgangsregeling verder uitbreiden, waardoor er sneller meer energieadviseurs volledig aan het werk kunnen om energielabels op te nemen en registreren.

Met deze maatregelen zal naar verwachting op korte en lange termijn de drukte rond de aanvraag in grote mate afnemen. De minister zal de Tweede Kamer over haar maatregelen nader informeren.