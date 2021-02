Strategisch Omgevingsbeeld bundelt ontwikkelingen en perspectieven in het JenV-domein

Strategisch Omgevingsbeeld 2020

Het Strategisch Omgevingsbeeld brengt jaarlijks belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld. Het bevat ontwikkelingen die relevant zijn voor JenV en biedt nieuwe perspectieven op het gebied van beleid, kennis, innovatie en strategie. Het is een omgevingsanalyse die kan aanzetten tot een verder gesprek over de veranderende rol van JenV e zijn partners in een ingrijpend veranderend speelveld, om hier vervolgens tijdig op te kunnen anticiperen.

Het Strategisch Omgevingsbeeld 2020 is het tweede Strategisch Omgevingsbeeld van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het bouwt voort op de strategische agenda ‘Samen werken aan recht en veiligheid’, die JenV begin 2018 uitbracht.

Rechtstaat en opsporing

Voor het eerst in tien jaar stijging geregistreerde misdrijven

Toegenomen aandacht voor criminaliteit onder jongeren

Reëel risico op beïnvloeding democratisch bestel door microtargeting

Coronacrisis beïnvloedt de rechtsstaat en biedt kansen voor criminaliteit

Maatschappelijke samenhang

Scheidslijnen werken door in onbehagen

Onbehagen draagt bij aan toename onrust

Coronacrisis als katalysator voor scheidslijnen en onrust

Technologie

Balans vinden tussen de kansen en risico’s van nieuwe technologieën blijft een uitdaging

Cybercrime neemt toe

Desinformatie ingezet om verdeeldheid te zaaien

De rol van de overheid in cyberspace verandert

Groeiende afhankelijkheid zorgt voor problemen

Internationaal en migratie

Internationale democratische rechtsorde staat onder druk

Internationaal wordt gewerkt aan structurele uitdagingen migratie

Maatschappelijk draagvlak voor migratie blijft relatief stabiel

Openbaar bestuur

Meer gelijkwaardige verhouding tussen overheid en burgers

Uitdagingen in de uitvoering en samenwerkingsverbanden

Coronacrisis leidt tot herwaardering van overheidssturing

Nationale veiligheid

Extremisme en terrorisme blijven actueel

Cyberincidenten kunnen de maatschappij ontwrichten

Statelijke dreigingen uiten zich steeds vaker digitaal

Coronacrisis brengt risico’s aan het licht



Strategisch omgevingsbeeld toepassen?

Verder praten over de maatschappelijke ontwikkelingen in het Strategisch Omgevingsbeeld 2020 en hun relevantie voor bestuur, beleid en uitvoering? Geïnteresseerd in een ‘Omgevingsbeeld-op-maat’ of een andere toepassing van Strategisch Omgevingsbeeld 2020? De Centrale Eenheid Strategie biedt workshops aan op basis van dit Strategisch Omgevingsbeeld. Neem daarvoor contact op met ces@minjenv.nl.