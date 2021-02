Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

De voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezing zijn in volle gang. Vandaag bracht minister Kajsa Ollongren een bezoek aan de Rotterdamse wijk Charlois om te zien hoe daar de voorbereiding verloopt. De minister sprak met burgemeester Ahmed Aboutaleb, een stembureaulid en enkele kiezers.

Het bezoek vond plaats op een locatie die op de verkiezingsdag 17 maart en de vroegstemdagen 15 en 16 maart dient als stembureau en ook als afgiftepunt voor het briefstemmen. Voor het bezoek van de minister was de locatie al als stemlokaal ingericht. Er viel te zien hoe het stemmen tijdens de verkiezingen zal verlopen. De inzet van handgel, mondkapjes, looproutes, kuchschermen en andere maatregelen zorgen ervoor dat goed en veilig stemmen mogelijk is, ook in coronatijd.

Minister Ollongren: “Geweldig om te zien dat de gemeente Rotterdam zijn mouwen heeft opgestroopt om de verkiezingen ook in coronatijd goed te laten verlopen. Dat is van groot belang, want elke stem telt. Hartverwarmend ook om te zien hoe de betrokken Rotterdammers zich hiervoor inzetten.”

Burgemeester Aboutaleb: “Wij vinden het belangrijk dat Rotterdammers in maart veilig hun stem kunnen uitbrengen op het stembureau. Met de inzet van vele stadgenoten maken wij dat mogelijk. Voor hen is het extra leuk en een steun in de rug dat de minister komt kijken hoe wij dat hier aanpakken.”

Campagne Elke Stem Telt

Het bezoek viel samen met de start van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Deze campagne informeert kiezers over de wijze waarop zij in maart hun stem kunnen uitbrengen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. Zo gaat vooral voor risicogroepen een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl.

Beeld: © ANP / ANP