BZK, WSW en Aw zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De vijf partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

Aedes en Vestia presenteerden op 15 januari 2021 een voorstel om het financiële probleem van de Rotterdamse woningcorporatie structureel op te lossen, zodat Vestia haar volkshuisvestelijke taken voor huurders en gemeenten weer kan waarmaken. Het systeemrisico dat samenhangt met de omvang van Vestia wordt verkleind, waardoor het risico voor het borgstelsel lager wordt. De corporaties die lid zijn van Aedes stemmen over het voorstel op hun ledencongres van 9 februari aanstaande.

Voorstel oplossing Vestia

Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie elementen:

Een bijdrage door andere corporaties via leningenruilen. Splitsing van Vestia in drie corporaties. Bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en instemming met de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Inspanning alle betrokken partijen

Minister Ollongren, WSW, Aedes en Vestia hebben in een gezamenlijke verklaring vastgelegd dat zij zich inspannen om deze oplossing mogelijk te maken zodat per 1 juni gestart kan worden met de realisatie. Een aantal randvoorwaarden moet daarvoor nog uitgewerkt worden.

Als toezichthouder staat de Aw positief tegenover de oplossingsrichting, schrijft ze in een aparte brief aan de ondertekenaars. De Aw zal de splitsing van Vestia en de toelating tot het corporatiestelsel van de drie nieuwe corporaties beoordelen op het volkshuisvestelijk belang. Als de nieuwe corporaties niet meteen aan alle ratio’s kunnen voldoen, maar daar binnen vijf jaar wel perspectief op is, dan is dat geen belemmering voor toelating.

Hoofdpunten overeenkomst BZK, WSW, Aedes en Vestia