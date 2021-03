Minister Ollongren spreekt in Apeldoorn met MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezing

De gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezing. Vandaag bracht minister Ollongren een bezoek aan Apeldoorn, om te bekijken hoe ze het daar aanpakken. Zij sprak met onder andere burgemeester Ton Heerts en enkele MBO-studenten, die mee gaan helpen om de verkiezing ook in deze coronatijd goed te laten verlopen.

Het bezoek vond plaats in het stadhuis van Apeldoorn, dat tijdens de verkiezingen dienst doet als stemlokaal. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de training van stembureauleden en de vervanging van ervaren stembureauvoorzitters die zich hebben afgemeld. Daarnaast was er aandacht voor de MBO-studenten van ROC Aventus en de rol die zij zullen spelen in het stemlokaal.

Minister Ollongren: “Bij deze verkiezingen werkt Apeldoorn met veel nieuwe stembureauleden en een groot aantal andere stemlokalen. Het is goed om te zien dat dit voortvarend wordt opgepakt. Mooi dat MBO-studenten hun handen uit de mouwen steken en ook hun steentje bijdragen. Zij maken het mede mogelijk dat de gang naar de stembus voor alle kiezers in Apeldoorn zo goed mogelijk geregeld is. Belangrijk, want elke stem telt.”

Burgemeester Heerts: “De Tweede Kamerverkiezing vraagt dit keer om een extra inspanning. De stemlokalen moeten natuurlijk coronaproof zijn, maar ze vragen ook om meer vrijwilligers dan gebruikelijk. Daarom ben ik buitengewoon trots op al onze mensen die een goed en veilig verloop toch mogelijk maken. En natuurlijk niet in de laatste plaats op onze MBO-studenten, die onze stembureauleden dit jaar ondersteunen.”

Campagne Elke Stem Telt

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing bezoekt minister Ollongren diverse gemeenten om te kijken hoe het met de voorbereidingen gaat. De landelijke campagne Elke Stem Telt informeert de kiezers over de wijze waarop zij deze maand hun stem kunnen uitbrengen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.