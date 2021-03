Minister Ollongren praat in Alphen aan den Rijn over handhaving en rol burgemeester bij Tweede Kamerverkiezing

Alle gemeenten werken hard aan de voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezing. Minister Ollongren maakt een rondgang langs een aantal van hen om te kijken hoe het gaat. De halte van vandaag: Alphen aan den Rijn. De minister sprak hier met burgemeester Liesbeth Spies over de rol van burgemeesters en de handhaving van de coronamaatregelen rond de verkiezingen.

Minister Ollongren werd ontvangen door burgemeester Spies en twee studenten Beveiliging van MBO Rijnland. Op 17 maart zijn in totaal 90 studenten van deze opleiding aanwezig bij de stembureaus om de stembureauleden te ondersteunen. In het gemeentehuis, waar het bezoek plaatsvond, was een proefopstelling gemaakt. Leden van het verkiezingsteam van Alphen aan den Rijn en enkele stembureauleden gaven de minister een goed beeld van hoe het eraan toe zal gaan tijdens de verkiezing.

Minister Ollongren: “Dit gemeentehuis vervult tijdens de verkiezing vier functies. Het is een regulier stembureau, een afgiftepunt voor briefstemmers, briefstembureau en coördinatiecentrum. Ik ben onder de indruk van met hoeveel enthousiasme door jong en oud de verkiezingen worden georganiseerd in Alphen aan den Rijn. Het is ook mooi om te zien dat er veel nieuwe vrijwilligers zijn om de stembureaus te bemensen. Zo kunnen alle kiezers straks hun stem uitbrengen. Want elke stem telt.”

Burgemeester Spies: “We hebben bij deze Tweede Kamerverkiezing te maken met veel bijzondere aspecten. Zoals natuurlijk alles wat met deze coronatijd samenhangt. Maar er is ook extra aandacht nodig voor eventuele maatschappelijke onrust en handhaving van de maatregelen. Daar bereiden wij ons met de hulp van velen goed op voor. Ik ben er trots op hoe we dat hier in Alphen aan den Rijn voor elkaar boksen.”

Campagne Elke Stem Telt

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart bezoekt minister Ollongren diverse gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen. De landelijke campagne Elke Stem Telt informeert de kiezers over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra maatregelen om je stem uit te brengen. Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.