Meer dan 36.000 aanvragen goedgekeurd voor TVL eerste kwartaal

Sinds de start van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) op 15 februari zijn ruim 66.000 aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tot nu toe zijn meer dan 36.000 aanvragen goedgekeurd. Daarbij is een bedrag van 381 miljoen euro toegekend. Daarnaast hebben 6.200 kleine ondernemers die eerder geen gebruik konden maken van de TVL-regeling een aanvraag ingediend. Deze worden uitbetaald nadat de Europese Commissie de verlaging van de vaste lasten drempel heeft goedgekeurd.

Horeca, detailhandel en dienstverlening

De meeste aanvragen zijn door bedrijven uit horecasector (18.000 aanvragen) ingediend, hiervan zijn er tot nu toe meer dan 11.000 goedgekeurd en is een bedrag van 165 miljoen euro toegekend. Bedrijven uit de detailhandel deden meer dan 10.000 aanvragen, hiervan zijn er nu ruim 6.300 goedgekeurd. In de categorie dienstverlening, waar onder meer kappers, schoonheidssalons en sauna’s onder vallen, werden meer dan 9.400 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er op dit moment ruim 5.000 goedgekeurd.

Ondernemers met lagere vaste lasten

Het kabinet heeft eerder een forse uitbreiding van de TVL-regeling aangekondigd, waaronder een verlaging van het minimumbedrag aan vaste lasten. Dat betekent dat kleine ondernemers met minimaal 1.500 euro (was 3.000 euro) die eerder geen gebruik konden maken van de TVL nu wel in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn tot nu toe 6.200 aanvragen ingediend die in deze categorie vallen. De verlaging van de vaste lasten drempel wordt ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. Na de goedkeuring zal RVO deze zo snel mogelijk uitbetalen.

Kermissen en evenementenbranche

Ondernemers in evenementenbranche, waaronder kermissen, zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Omdat de TVL-regeling is gebaseerd op de omzet is hetzelfde kwartaal vorig jaar kan een deel van deze ondernemers geen gebruik maken van de TVL-regeling in de winter (laatste kwartaal 2020, eerste kwartaal 2021). Daarom is op 18 februari de Evenementenmodule Q4 2020 van start gegaan. Hiermee kunnen ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen een subsidie van 33% van de TVL subsidie in de zomer van 2020 aanvragen. Hiervoor zijn tot nu toe 122 aanvragen ingediend, waarvan 7 door kermisondernemers. Voor diezelfde periode zijn daarnaast 365 aanvragen ingediend door kermisondernemers voor de TVL Q4. Tot nu toe zijn er 279 daarvan goedgekeurd. Ondernemers die potentieel gebruik kunnen maken van de evenementenmodule maar dat nog niet gedaan hebben worden hier de komende tijd door RVO op geattendeerd. Aanvragen kan tot 18 maart 17.00 uur.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.