Ministerie legt zorg in coronatijd eenvoudig uit

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom publiceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag de Steffie module ‘Zorg nodig in coronatijd?’. Daarin wordt in beeld, tekst en geluid eenvoudig uitgelegd wat men kan doen bij klachten, wanneer men een afspraak of verwijzing heeft of als zorg is uitgesteld. De module wordt aangeboden in het Nederlands en Engels en binnenkort ook in onder andere Arabisch, Turks en Pools.

Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara Van Ark: “Veel mensen in Nederland maken zich zorgen dat hun behandeling wordt uitgesteld of dat ze niet geholpen worden als zij zorg nodig hebben. Daarom is het goed mensen te informeren over wat er momenteel wel en niet mogelijk is in de zorg. Wat er ook gebeurt in coronatijd, dus ook nu tijdens deze lockdown, we benadrukken dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact moeten opnemen met de huisarts of hun vaste zorgverlener. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe gezondheidsklachten of wanneer bestaande klachten ernstiger worden. We willen natuurlijk niet dat gezondheidsklachten verergeren. Iets wat nu klein lijkt kan over een jaar misschien groter zijn.”

De huisarts of de vaste zorgverlener kan samen met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Gelukkig kan er nog veel en zijn er ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om behandeld te worden.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot deze boodschap. De module is te vinden op de website van Steffie.

De Steffie-module en de vertalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Landelijke Huisartsenvereniging, Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.