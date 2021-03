Wetsvoorstel testbewijzen in consultatie

Het kabinet is een consultatie gestart om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden.

Het wetsvoorstel is erop gericht testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) via een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties.

De voorgestelde wetswijziging past binnen het recent uitgekomen SER-advies over het veilig (her)openen van de samenleving en is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad.

Tot en met maandag 15 maart kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren via internetconsultatie.nl. Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.