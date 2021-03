Wetsvoorstel ‘Wat Na Nul’ in internetconsultatie

De gaskraan in Groningen gaat dicht. Vanaf 2022 is er geen gas uit het Groningenveld meer nodig in een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. Met een aantal wetswijzigingen onder de naam ‘Wat Na Nul’ zorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er nu voor dat het einde van de gaswinning ook juridisch geregeld is. ‘Wat Na Nul’ is maandag 8 maart 2021 in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat belanghebbenden vanaf vandaag vier weken de tijd hebben om te reageren op het ontwerp. De schadeafhandeling en versterking van de huizen gaat uiteraard onverminderd door.

Wat na nul?

De wetswijzigingen ‘Wat Na Nul’ zorgen ervoor dat de situatie in de laatste periode van inzet en na de sluiting van het Groningenveld goed is geregeld, met speciale aandacht voor de veiligheid en de overgebleven verplichtingen van de NAM. Ook is er aandacht voor het functioneren van het Nederlandse gassysteem: de komende jaren zullen we immers nog altijd gas nodig hebben voor elektriciteit en verwarming.

Uitgeschreven tekst Titel: Gaswinning uit het Groningenveld In deze infographic ziet u een schematische weergave van de uitgangspunten voor wetgeving over gaswinning uit het Groningenveld, in het verleden, nu en in de toekomst. T/m 2018: Winning op basis van winningsplannen

Vanaf 2019: “Niet meer dan nodig” Afbouw gaswinning Minister bepaalt hoeveel gas ieder jaar afhankelijk van temperatuur wordt gewonnen

Wat na nul Naar verwachting start gasjaar 2022/2023 (1 oktober 2022): Fase 1: Groningenveld alleen nog als reservemiddel Minimale productiestand om veld operationeel te houden (minmumflow) Alleen inzet boven minimum in beperkte uitzonderlijke gevallen

Minister stelt datum vast: Fase 2: Definitief einde gaswinning Groningenveld Geen enkele winning meer Groningenveld definitief dicht

Doorlopende monitoring bodembeweging en zorgplicht

Gaskraan Groningen dicht

Vanaf medio 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit het Groningenveld. Het veld blijft daarna tijdelijk en alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemiddel. Het kabinet wil ook dat aan die tijdelijke situatie zo snel mogelijk een einde komt en het Groningenveld definitief kan worden gesloten.

Een aantal productielocaties blijft nu eerst nog een aantal jaar stand-by; daardoor daalt de winning tot een minimum. Op die manier is een klein aantal locaties gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter, in combinatie met uitval van grote installaties. Na deze periode van inzetbaarheid in uitzonderlijke situaties, gaat het Groningenveld helemaal dicht.