Minister Ollongren op bezoek in stemlokaal De Duif in Amsterdam

Volgende week is de Tweede Kamerverkiezing en gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingen. Minister Kajsa Ollongren neemt een kijkje achter de schermen bij verschillende gemeenten. Vandaag was ze in Amsterdam. Daar bracht ze met burgemeester Femke Halsema een bezoek aan een stemlokaal op een bijzondere locatie: kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht.

Stemlokalen moeten bij deze verkiezing coronaproof zijn; onder meer groot genoeg om 1,5 meter afstand te houden en met voldoende ruimte voor extra stembureauleden. Daarom zijn er stemlokalen ingericht op ruime, vaak bijzondere locaties. Eén daarvan is De Duif in Amsterdam. Hier vinden normaal gesproken kerkdiensten plaats, maar ook dansvoorstellingen, tv-opnamen, lezingen en beurzen. Op 15, 16 en 17 maart doet De Duif dienst als stemlokaal. Minister Ollongren en burgemeester Halsema liepen hier de vaste route die de kiezers volgende week naar de stembus leidt.

Minister Ollongren: “Vanwege de coronamaatregelen is in Amsterdam 40% van de gebruikelijke stemlokalen afgevallen. Erg knap dat het gelukt is om voldoende alternatieven te vinden. Leuk dat er bijzondere locaties tussen zitten zoals het Olympisch Stadion, De Melkweg, Het Concertgebouw, Pathé Arena en het Hilton hotel. Met de digitale druktemeter van de gemeente Amsterdam kunnen kiezers bovendien zien hoe druk het ergens is. Dankzij al deze extra inspanningen van hun stad, kunnen Amsterdammers veilig hun stem uitbrengen. Belangrijk, want elke stem telt.”

Burgemeester Halsema: “Aan alle veiligheidsmaatregelen wordt voldaan om ervoor te zorgen dat alle half miljoen Amsterdamse stemgerechtigden veilig kunnen stemmen. Natuurlijk roep ik mensen graag op dat ook echt te gaan doen. Het is de basis van onze rechtsstaat. Laat je stem horen!”

Campagne Elke Stem Telt

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart bezoekt minister Ollongren diverse gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen. De landelijke campagne Elke Stem Telt informeert de kiezers over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem te brengen. Zo gaat voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.