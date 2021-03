Wetsvoorstel ‘Verbod zwijgcontracten in de zorg’ naar Tweede Kamer

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat regelt dat zwijgcontracten over incidenten in de jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig zijn. Het kabinet wil dat zwijgcontracten in de zorg verboden worden. Dit zijn overeenkomsten waarin afspraken tussen een cliënt en een zorgaanbieder staan, die een cliënt verbieden om over een incident met anderen te spreken.

De afgelopen jaren hebben ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden waarover zorgaanbieders een aantal keer zwijgcontracten hebben opgesteld. Door deze zwijgcontracten mogen cliënten bijvoorbeeld niet met de media of met familieleden praten over wat hen is overkomen of ze mogen niet naar de inspectie stappen.

Minister De Jonge: “Juist in de zorg is het belangrijk dat er van fouten wordt geleerd. Waar mensen werken, worden nu eenmaal fouten maakt: dat is niet het punt. Het is wel een punt als je probeert die fouten toe te dekken en slachtoffers het zwijgen op probeert te leggen. Daar moeten we een eind aan maken.”

In de praktijk vinden de meeste mensen zwijgcontracten niet acceptabel. Iedereen moet vrijuit kunnen spreken over wat hem of haar is overkomen. In het afgelopen jaar zijn er dan ook geen meldingen van zwijgcontracten gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Toch is het belangrijk dat deze norm ook wettelijk vastgelegd wordt en zwijgcontracten worden verboden. De inhoud van zwijgcontracten die toch nog worden gesloten, wordt dan automatisch ongeldig verklaard. De Tweede Kamer bepaalt wanneer de wet in behandeling wordt genomen.