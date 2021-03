Meer dan 210.000 aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten sinds afgelopen zomer

De Tegemoetkoming Vaste Lasten, in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd als tijdelijke maatregel, is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. In totaal is er tot nu toe 1,9 miljard euro toegekend. De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal van dit jaar staat nog open en wordt met twee weken verlengd tot 18 mei 2021. RVO zal in de tussentijd de verhoging en uitbreidingen van de TVL Q1, die vorige week zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, stapsgewijs doorvoeren. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vandaag in de TVL voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.