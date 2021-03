Eerste ontheffingen voor zelftesten verleend

Vandaag heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerste twee ontheffingen verleend voor bedrijven die sneltesten als zelftest op de markt willen brengen. Deze ontheffing maakt het voor mensen in Nederland mogelijk om bij zichzelf een sneltest af te nemen. Fabrikanten en leveranciers kunnen met de ontheffing hun antigeensneltesten als zelftest gaan leveren. De eerste twee fabrikanten wiens aanvraag voor ontheffing is goedgekeurd zijn Roche en Biosynex.

Bedrijven moeten bij de zelftest een duidelijke bijsluiter leveren die ook te begrijpen is voor mensen zonder medische achtergrond. Daarbij moet het product goed door een leek te gebruiken en betrouwbaar zijn. Iedereen kan op een speciale pagina op rijksoverheid.nl kijken of de door hun aangeschafte zelftest van een fabrikant of leverancier met een ontheffing komt en wat dit betekent.

Medio april eerste leveringen

Het ministerie van VWS verwacht in de week van medio april de eerste leveringen te krijgen. Deze eerste leveringen zullen verstrekt worden aan het onderwijs zodat het onderwijs zo snel mogelijk met de zelftesten aan de slag kan. Ook voor werkgevers worden zelftesten beschikbaar gesteld om werknemers zichzelf preventief en frequent te kunnen laten testen. Uiteindelijk moeten de zelftesten ook verkrijgbaar worden in bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en supermarkten.