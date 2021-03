De Vrij Veilige Dating Show helpt jongeren een passend voorbehoedsmiddel te kiezen

Het is belangrijk dat jongeren goed weten welke voorbehoedsmiddelen er zijn. Veel jongeren zijn niet bekend met de grote variatie en wat het beste bij hen past. Om hen te helpen bij het kiezen van het meest geschikte middel, en daarmee onbedoelde zwangerschappen en soa’s te voorkomen, lanceren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Sense.info de campagne ‘Welk voorbehoedsmiddel past bij jou: de Vrij Veilige Dating Show’.

In de datingshow gaan jongeren op date en in gesprek met voorbehoedsmiddelen en draait het niet om wié je mee naar huis neemt, maar wát je mee naar huis neemt. Presentatrice Eva Cleven, bekend van het tv-programma Het Klokhuis, helpt jongeren op zoek te gaan naar het voorbehoedsmiddel dat het beste bij hen past. Het gaat niet alleen over de pil of het condoom, maar ook over minder bekende voorbehoedsmiddelen als de anticonceptiepleister, het koperspiraaltje of het vrouwencondoom. In zes afleveringen vertellen jongeren over hun eigen ervaringen met één van de middelen, zowel in een vaste relatie als bij losse contacten en hoe ze tot die keuze zijn gekomen. Er wordt benadrukt dat het gebruik van een voorbehoedsmiddel een gedeelde verantwoordelijkheid is van man en vrouw.

Jongeren worden uitgenodigd ook zelf op date te gaan via devrijveiligedatingshow.nl. Als ze daarna meer informatie willen, dan is Sense.info de plek voor al hun vragen over seks en betrouwbare voorbehoedsmiddelen.

De weg wijzen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): "Veel jongeren weten hoe ze onbedoelde zwangerschappen en soa’s kunnen voorkomen. Maar niet iedereen weet wat voor hem of haar het beste voorbehoedsmiddel is of waar ze alle informatie kunnen vinden. De Vrij Veilige Dating Show kan hen de weg wijzen."

Informatie over anticonceptie belangrijk

De meeste vrouwen die seksueel actief worden, gaan voor een anticonceptieconsult naar de huisarts. Uit recent onderzoek van Rutgers onder 516 jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar blijkt dat ze het eerste anticonceptiegesprek gemiddeld met een 7,1 beoordelen. Het blijkt belangrijk dat de vrouw ervaart dat er voldoende tijd voor haar genomen wordt, dat zij zich met respect behandeld voelt, en dat zij zich op haar gemak voelt. Vrouwen zijn vooral tevreden als informatie aansluit bij hun behoeften. Zo vindt 80% van de vrouwen informatie over bijwerkingen belangrijk terwijl 38% van de vrouwen tevreden was over deze informatie. Na het bezoek aan de huisarts kozen bijna acht op de tien vrouwen voor de pil, 15% koos voor een spiraal of implantaat, 5% voor een prikpil, anticonceptiepleister of anticonceptiering en 4% voor een condoom om een zwangerschap te voorkomen.

Op zoek gaan

Dokter Rosa Joosten van Sense vult aan: "De keuze voor anticonceptie wordt door jonge vrouwen vaak gemaakt op basis van gesprekken met vriendinnen en informatie die ze op internet hebben gevonden. Maar wat voor de ene vrouw fijn is, hoeft dat voor de andere niet te zijn. Voor een prettig seksleven zonder de kans op zwangerschap en soa’s, is het de tijd en moeite waard om op zoek te gaan naar welk anticonceptiemiddel écht bij je past. Praat met de huisarts, bezoek een Sense spreekuur, of kijk op Sense.info voor betrouwbare en objectieve informatie."

De Vrij Veilige Dating Show is ontwikkeld door het ministerie van VWS in samenwerking met Sense.info. Hierbij zijn Soa Aids Nederland, Rutgers, de GGD/Centra voor Seksuele Gezondheid en het RIVM betrokken. Voor antwoord op alle vragen over seks en betrouwbare middelen om onbedoelde zwangerschappen en soa’s te voorkomen, zie Sense.info. Voor een overzicht van alle datingshow filmpjes zie: De Vrij Veilige Dating Show - YouTube.