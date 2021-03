CBG overzicht geneesmiddelen ‘Wisselen ongewenst’ beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) heeft van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een overzicht van medicijnen ontvangen waarbij, in het belang van de patiënt, wisselen niet wenselijk is. Het gaat hierbij om geneesmiddelen waarbij een verkeerde inname, of gebruik van het benodigde hulpmiddel hierbij, bij patiënten kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Op de lijst ‘Wisselen Ongewenst’ staan geneesmiddelen waarvoor vanwege hun eigenschappen of het bijbehorende hulpmiddel, bij wisselen om niet-medische redenen terughoudendheid nodig is. Wisselen kan verwarrend zijn en aanleiding geven tot verkeerde inname met medische problemen tot gevolg. Op de lijst gaat het om medicijnen die de patiënt (of mantelzorger) zelf moet innemen. Het gaat niet om medicijnen die in een ziekenhuis of zorgcentrum door een zorgverlener worden toegediend.

Het ministerie van VWS heeft het CBG in mei 2020 opdracht gegeven voor het opstellen van de lijst, nadat het bestuurlijk traject met de betrokken partijen, geen overeenstemming had opgeleverd voor een gezamenlijke lijst.

Zorgvuldig onderzoek door CBG

De lijst die vandaag is gepresenteerd, is tot stand gekomen na een zorgvuldig onderzoek van bijna een jaar waarbij het CBG belanghebbenden, zoals de (brancheverenigingen voor) huisartsen, patiënten, apothekers, medisch specialisten en zorgverzekeraars, heeft betrokken bij de uitvoering. Het CBG zal de lijst jaarlijks evalueren en indien nodig aanpassen.

Minister van Ark van VWS onderschrijft het standpunt van het CBG dat terughoudendheid is geboden bij het wisselen van de middelen op het overzicht. Het wisselen kan alleen op verantwoorde en veilige wijze plaatsvinden als de begeleiding van de patiënt bij een wisseling met zorg en aandacht gebeurt. Dit heeft ze de Tweede Kamer vandaag in een brief laten weten.

Ze heeft er vertrouwen in dat artsen, apothekers en zorgverzekeraars voorrang geven aan de toepassing van de lijst. Patiënten mogen per slot van rekening geen onnodige gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van het wisselen van geneesmiddelen.

Overleg betrokken partijen

De partijen hebben aangegeven dat ze, in het belang van de patiënt, opnieuw gaan kijken naar de mogelijkheden van bestuurlijke afspraken over het veilig wisselen van geneesmiddelen. Het ministerie heeft aan aangegeven daar waar mogelijk te helpen om ervoor te zorgen dat die afspraken er komen. Het overleg hierover zal op korte termijn plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie en het overzicht ‘Wisselen Ongewenst’ op de website van het CBG.