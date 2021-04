Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Terwijl uit hetzelfde recente Europese onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers variërend van 68% voor mkb’ers tot 18% voor het grootbedrijf. Vandaag lanceert staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens diverse overheden daarom de campagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronacrisis vraagt veel creativiteit en veerkracht van onze ondernemers. Bedrijven van klein tot groot blijven - zo goed als het kan - gericht op innovatieve groei. Daarom is het juist nu belangrijk om een campagne te starten over dit onderwerp. Immers de overgrote meerderheid van ondernemend Nederland blijkt het registreren van een merknaam, een creatief model of een octrooi op een technisch innovatieve uitvinding na te laten. En dat terwijl intellectueel eigendom een basisvoorwaarde is om de concurrentie te kunnen aangaan en kan leiden tot fors meer inkomsten, zeker voor het mkb.”

Gezamenlijk informatiepunt IEgoedidee.nl

De campagne is in het leven geroepen door vijf overheidsorganisaties die betrokken zijn bij intellectueel eigendom en bijna alle Nederlandse ondernemers bereiken: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Octrooicentrum Nederland/RVO.nl, de Benelux Office for Intellectual Property, de Kamer van Koophandel en de Raad voor plantenrassen.

De betrokken partijen hebben gezamenlijk het informatiepunt IEgoedidee.nl opgezet. Het is de eerste keer in Nederland dat er een centraal informatiepunt voor intellectueel eigendom wordt opgezet. Vrijwel alle Nederlandse ondernemers hebben via bijvoorbeeld auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht met dit onderwerp te maken.

Het recente Europese onderzoek, Intellectual property rights and firm performance in the European Union, over het gebruik van intellectueel eigendom is hier te vinden.