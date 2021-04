Reisbranche en kabinet organiseren tweede proefreis naar Gran Canaria

De reisbranche en het kabinet organiseren begin mei een tweede proefreis naar het Spaanse Gran Canaria. Samen met de bevindingen van de eerste proefreis naar Rhodos moet die leren onder welke voorwaarden mensen straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen.

De uit 25.0000 aanmeldingen geselecteerde 189 deelnemers aan de nu lopende reis naar Rhodos verblijven de hele reis in een resort. Mensen die deelnemen aan de tweede reis naar Gran Canaria zitten daar acht dagen in een resort dat zij wel mogen verlaten. Tijdens de reis en het verblijf houden de reizigers zich aan alle bestaande coronaregels en -protocollen. Voor vertrek moet een negatieve NAAT (PCR)-test en sneltest worden afgegeven en voor terugkeer een negatieve NAAT (PCR)-test en sneltest. Na thuiskomst gaan reizigers in thuisquarantaine.



Tot en met 15 mei blijft het reisadvies negatief en vraagt het kabinet mensen om niet naar het buitenland te reizen. Ook in de meivakantie blijven internationale reizen een te groot risico voor de verspreiding van het coronavirus. Voor de periode daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke reisadviezen per land, waardoor versoepelingen mogelijk zijn voor landen met een laag besmettingsrisico.



De kosten voor deelname aan de reis zijn voor de reiziger zelf, de reisorganisaties dragen de kosten voor de benodigde NAAT(PCR)- en sneltesten, het Rijk betaalt de onderzoekskosten. Voor de proefreizen naar zowel Rhodos als die naar Gran Canaria bedragen die in totaal 46.000 euro. Als ontwikkelingen in Nederland of een van de landen van bestemmingen tot grotere risico’s leiden, kan op elk moment worden besloten de proefreis te annuleren of af te breken.

Gedragsonderzoekers brengen tijdens de reizen in kaart hoe Nederlanders bewogen kunnen worden zich ook in de verschillende vakantie-omgevingen zo goed mogelijk aan basisregels als het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen, de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje te houden. De eerste onderzoeksresultaten van de proefreis naar Rhodos worden volgende week al opgeleverd, zodat deze kunnen worden meegenomen in het onderzoek op Gran Canaria. Medio mei moeten beide onderzoeken zijn afgerond.