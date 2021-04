Nieuwe Chief Nursing Officer ministerie van VWS

Per 1 mei 2021 wordt prof. dr. Evelyn Finnema benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Evelyn Finnema heeft na haar verpleegkundeopleiding meerdere jaren gewerkt als verpleegkundige in diverse velden van de gezondheidszorg in combinatie met functies in verpleegkundig onderwijs, beleid, management en onderzoek en loopt nog steeds regelmatig een dienst mee om in verbinding te blijven met haar collega’s die de directe patiëntenzorg verlenen. Momenteel is zij hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze volgt prof. dr. Bianca Buurman op die, gedurende het afgelopen turbulente jaar, met grote betrokkenheid de rol van CNO heeft vervuld en onlangs is gekozen als voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).