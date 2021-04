Koningsdag 2021: geen fysieke bijeenkomsten op de ambassades

Vanwege de Corona-pandemie vinden er ook dit jaar géén fysieke bijeenkomsten op de ambassades plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken voor het tweede jaar op rij besloten. Verschillende ambassades staan wel online stil bij Koningsdag. Vanwege de wereldwijde impact die de Corona-pandemie heeft op het leven van iedereen, zal ook de online ‘viering’ een sober karakter hebben. Ook in landen waar het virus onder controle lijkt, worden geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd door de Nederlandse vertegenwoordigingen.

Tweede jaar op rij

Het is voor de Nederlandse vertegenwoordigingen het tweede jaar op rij dat er geen Koningsdag op de ambassades wordt gevierd. Ook in 2020 was dit vanwege de Corona-pandemie niet mogelijk. Voor veel Nederlanders in het buitenland is de jaarlijkse viering van Koningsdag een feestelijk hoogtepunt. Het is bij uitstek een dag om elkaar te ontmoeten en banden aan te halen. Daarnaast is Koningsdag voor de Nederlandse vertegenwoordigingen een uniek moment om de relaties met lokale bestuurders en bedrijfsleven verder te intensiveren.

Koningsdag in Nederland

In Nederland is vanwege de Corona-pandemie ook sprake van een aangepast Koningsdagprogramma. Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane zijn aanwezig op de High Tech Campus in Eindhoven. Vanuit een studio nemen zij deel aan een speciale online en tv-uitzending waarin Brainport Eindhoven zich presenteert aan de hand van het thema KennisMaken.