Risicoanalyse gaswinning Groningen voor het eerst door onafhankelijke partij uitgevoerd

Om inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s van de gaswinning uit het Groningenveld wordt jaarlijks een seismische dreigings- en risicoanalyse uitgevoerd. Vanaf dit jaar is de analyse in publiek beheer en voert TNO de publieke SDRA Groningen uit in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is voor het eerst dat niet NAM, maar een onafhankelijk onderzoeksinstituut de analyse uitvoert.

NAM uit het proces

De jaarlijkse risicoanalyse wordt uitgevoerd in aanloop naar het zogeheten vaststellingsbesluit waarmee de minister van EZK uiterlijk op 1 oktober bepaalt hoeveel en op welke wijze NAM het komende gasjaar kan winnen uit het Groningenveld. De uitkomst is daarnaast medebepalend voor de omvang en prioritering van de versterkingsoperatie. Tot en met vorig jaar voerde NAM de risicoanalyse uit: de Hazard and Risk Assessment (HRA). Het was belangrijk om NAM uit het proces te halen en de berekeningen zo transparant mogelijk te maken.

Eerdere analyses hebben al laten zien dat door de afbouw van de gaswinning de veiligheid sterk is verbeterd doordat de aardbevingen in aantal en intensiteit afnemen. Uit de publieke SDRA Groningen 2021 van TNO blijkt opnieuw dat de afbouw van de winning het beoogde effect voor de veiligheid heeft.



Meer informatie over de publieke SDRA Groningen en haar modellen en resultaten is te vinden op de website NLOG van TNO.