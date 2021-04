Meer Nederlanders verduurzamen hun woning tijdens lockdown

Tijdens de lockdown hebben veel Nederlanders hun huis verduurzaamd. Veel huiseigenaren ervaren sinds de uitbraak van het coronavirus dat zij meer tijd thuis doorbrengen. Hierdoor hebben zij ook meer aandacht voor hun woning: 29% geeft aan dat zij meer belang hechten aan wooncomfort, 28% is meer gemotiveerd om te klussen aan de woning en 28% is ook al meer gaan klussen. Ook merken veel mensen dat het energieverbruik thuis is toegenomen. Hierdoor is men meer gemotiveerd om meer energiebesparende maatregelen te nemen. Bij kleinere energiebesparende maatregelen voegt 21% hiervan de daad bij het woord; voor grotere maatregelen, zoals zonnepanelen of vloer- of dakisolatie, is dit 15%. Dat blijkt uit het rapport “COVID-19 en verduurzaming van de woning” dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.