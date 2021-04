Vanaf 26 april 18.00 uur vliegverbod India

Vanaf maandag 26 april om 18.00 uur geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten uit India. Dit heeft het kabinet besloten. Het vliegverbod geldt tot in elk geval 1 mei 00.01 uur. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven toegestaan.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt het vliegverbod in op aanwijzing van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid en Welzijn). Er is onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor passagiers uit India een voorkeursoptie wordt voor inreizen naar de Europese Unie. Het besluit volgt mede op basis van een spoedadvies van het RIVM.