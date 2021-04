Tijdelijk geen meldingen van mogelijke besmetting via CoronaMelder

CoronaMelder stuurt vanaf vandaag tijdelijk geen waarschuwingen van mogelijke besmetting van Nederlandse besmette gebruikers naar andere gebruikers van CoronaMelder. Hiertoe heeft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge vandaag besloten. Het stopzetten van de meldingen heeft te maken met het onveilig opslaan van de codes van CoronaMelder op Android-telefoons. Met het stopzetten wordt voorkomen dat gebruikers van de app in Nederland gekoppeld kunnen worden aan gegevens die toegankelijk zijn voor derden via het systeem van Google.

CoronaMelder maakt gebruik van het Google Apple Exposure Notification (GAEN) framework om ontmoetingen te detecteren. Het framework maakt gebruik van steeds wisselende willekeurige codes die worden uitgewisseld wanneer twee telefoons dichtbij elkaar zijn. Zo kan worden vastgesteld of iemand in contact is geweest met iemand die achteraf besmet bleek. Dit is een privacyvriendelijke manier om ontmoetingen bij te houden.

Mogelijk datalek

Derden zouden deze codes niet moeten kunnen verzamelen en inzien. Op telefoons die gebruik maken van het Google Android operating systeem is dit wel mogelijk. Apps die meegeleverd werden met een telefoon konden vaststellen of de telefoon in bezit is van iemand die eerder als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden. Hiervoor moeten deze codes gecombineerd worden met andere databronnen, wat in strijd is met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19.

Minister De Jonge: “De privacy van gebruikers staat altijd voorop. Hoewel de oplossing van het probleem bij Google ligt, kan ik wel de gevolgen beperken. Daarom nemen we dit besluit.”

Technisch onderzoek

Nederland is op 22 april op de hoogte gebracht van het probleem via het Europese eHealth Netwerk. Na ontvangst van de melding is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport direct een technisch onderzoek gestart om de gevolgen in kaart te brengen. Op maandag 26 april is vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het mogelijke datalek van Google.

Oplossing

Woensdag 28 april gaf Google aan het probleem te hebben verholpen. Om hier zeker van te zijn worden de komende 48 uur geen codes van Nederlandse gebruikers van CoronaMelder die zich besmet hebben gemeld gedeeld met andere gebruikers van CoronaMelder. Deze tijd wordt gebruikt om te onderzoeken of Google het lek daadwerkelijk heeft gedicht.

Zodra Google het probleem heeft opgelost, ontvangen CoronaMelder-gebruikers weer meldingen en worden de waarschuwingen alsnog gestuurd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhoudt hierover intensief contact met andere lidstaten en Google en informeert de Autoriteit Persoonsgegevens over de voortgang van het oplossen van het probleem.