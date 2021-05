Nog te vroeg voor tweede stap openingsplan

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met corona is nog te hoog. Het kabinet besloot daarom dat de tweede stap in het openingsplan niet gezet kan worden op 11 mei. Op z’n vroegst wordt deze tweede stap op 18 mei gezet. Het kabinet besluit volgende week, op dinsdag 11 mei, of dat kan. Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten over de 7 dagen ervoor moet dan zijn afgenomen.

In deze tweede stap mogen buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken open. Ook kan dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden. Op 11 mei horen we ook meer over reizen naar het buitenland.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. Zo kan er sneller weer meer.