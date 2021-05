Werkbezoek Groningen

Op maandag 10 mei ging minister Kasja Ollongren op werkbezoek in Groningen. Zij bezocht bouwplaatsen, nieuwe woningen en ging in gesprek met verschillende Groningers. De minister brengt regelmatig een werkbezoek aan Groningen om de ontwikkelingen op het gebied van de versterkingen goed te volgen.

Ollongren ging in gesprek met de Groep Van Onderen. Hier was zij tijdens het werkbezoek van afgelopen juni ook geweest.

Minister Ollongren: “Goed om te horen hoe de groep Van Onderen het heft in eigen hand heeft genomen voor de versterking in combinatie met het verduurzamen van hun dorp. De groep is aan de slag om deze aanpak met Groninger Dorpen breed in de provincie uit te rollen. Dit moedig ik van harte aan”.

Vervolgens ging zij naar Ten Boer voor de feestelijke opening van de Hamplaats.

De woningen in dit unieke project de Hamplaats zijn ooit aangewezen voor versteviging, zonder dat er aandacht is geschonken aan het toevoegen van toekomstwaarde. 24 eigenaren hebben het heft in eigen handen genomen en dit project omgezet naar een project met een nieuw doel: een plan voor de realisatie van 24 nieuwe woningen. En dat niet alleen. In dit proces is ook de herinrichting van het openbare gebied meegenomen in de planvorming. Om dit tot een succes te brengen hebben ze collectief samengewerkt en het gezamenlijk belang in het oog gehouden.





Ollongren:” Prachtig om te zien hoe mooi de Hamplaats is geworden. Genoeg reden voor een bezoek aan de bewoners die er net zijn gaan wonen om te kijken hoe het met de mensen gaat. Het is niet makkelijk geweest maar ze zijn wel blij dat ze nu een mooie plek hebben om te wonen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “ De Hamplaats is een voorbeeld van hoe door in samenwerking met de bewoners moderne woningen zijn gebouwd die passen bij de eisen van deze tijd. Ik heb bewondering voor de bewoners, voor hun inzet en geduld. En het resultaat mag er zijn!”

Tot slot bezocht de minister versterkingsprojecten in ’t Zandt. Projectleider Erik van den Broek en bewoners van ’t Zandt gaven haar een rondleiding langs vier versterkingsprojecten en een tijdelijke huisvestigingslocatie. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van de versterkingsoperatie.



Al met al was het een geslaagde dag en komt de minister snel weer terug naar Groningen voor haar maandelijkse werkbezoek om te kijken hoe de versterkingsopgave vordert.