Genomineerden Jos Brink Prijs 2021 bekend

De genomineerden voor de Jos Brink Oeuvreprijs zijn: Glenn Helberg, Sandro Kortekaas en Tieneke Sumter. Voor de Jos Brink Innovatieprijs zijn Colored Qollective, Naomie Pieter en The Transketeers genomineerd. Op zondag 30 mei worden de winnaars bekend gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) tijdens de feestelijke uitreiking, die via livestream te volgen is.

De Jos Brink Oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan en zich over een langere periode heeft ingezet voor de verbetering van de positie van LHBTI’s in de samenleving. De Jos Brink Innovatieprijs is een prijs voor een persoon of organisatie die zich op zeer inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van LHBTI's in de samenleving. Beide prijzen worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt.

De Oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000,- euro en een kunstwerk. Voor de Innovatieprijs wordt een cheque t.w.v. van 1.000,- euro uitgereikt.

Genomineerden Oeuvreprijs 2021

Genomineerden voor de Oeuvreprijs zijn in alfabetische volgorde:

Glen Helberg: Als psychiater en activist zet Glenn Helberg zich in voor de LHBTI-gemeenschap en voor de Arubaanse en Antilliaanse LHBTI-beweging. Hij zet zich met een intersectionele aanpak steeds weer in voor verbinding tussen verschillende groepen. Zijn betrokkenheid blijkt ook uit zijn verschillende rollen als voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg (Amsterdam).

Sandro Kortekaas: hij zet zich al jaren belangeloos in voor LHBTI-vluchtelingen via de stichting LGBT Asylum Support. Hij zet zich in voor mensen die uit een onveilige situatie komen en is voor hen als een veilige haven. Hij heeft problemen in de procedures voor LHBTI-vluchtelingen aangekaart bij Tweede Kamerleden. En in 2015 heeft Sandro Kortekaas kunnen bewerkstelligen dat het landenbericht voor Rusland is aangepast, zodat Rusland voortaan als onveilig land voor LHBTI-personen word aangemerkt.

Tieneke Sumter: zij is een voorvechtster voor sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten in Nederland en Suriname. Zij was al op jonge leeftijd betrokken bij de Surinaamse Homo-Organisatie (SUHO), Sister Outsider en later bij het LGBT Platform Suriname. Door haar brede werkervaring op het gebied van mensenrechten, seksuele reproductieve gezondheid en cultureel maatschappelijk vormingswerk is zij een echte verbinder en bruggenbouwer. In haar vrije tijd is zij voorzitter van Survibes en deelt graag haar kennis en ervaringen over de zwarte vrouwen- en LHBTI-beweging.

Genomineerden Innovatieprijs 2021

Colored Qollective: is een zelfgeorganiseerd platform voor en door LHBTI of queer mensen van kleur. Voor deze groep willen zij een veilige plek zijn. Colored Qollective organiseert groepsbijeenkomsten, symposia, conferenties en zij bieden gratis hulpverlening aan. In 2019 organiseerde Colored Qollective samen met Respect2Love de eerste, toentertijd bicultureel genoemde boot op de Utrecht Pride.



Naomie Pieter: is een queer rolmodel, door het organiseren van feesten voor lesbische vrouwen, zoals On Heelz, maar ook door het organiseren van de Vrouwenemancipatieboot bij de Pride Amsterdam. In 2013-2015 was zij jongerenambassadeur in De Haag. Ze richtte verder de The Black Queer Archives en Black Queer & Trans Resistance Netherlands op, initiatieven ter bevordering van de emancipatie van de zwarte LHBTI-gemeenschap.