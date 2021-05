Nieuwe burgemeester in Staphorst

J. (Jan) ten Kate is benoemd tot burgemeester van de gemeente Staphorst. De benoeming gaat in op 28 mei 2021.

De heer Ten Kate is 57 jaar. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Hardenberg namens een lokale partij.

Op dit moment is Gerrit Jan Kok (VVD) waarnemend burgemeester van Staphorst.