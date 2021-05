EZK-initiatief She Launches helpt master- en PhD-studentes een bedrijf beginnen

Twee startups - Golden Egg Check en Serious VR - gaan samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een platform ontwikkelen om ondernemende vrouwen te helpen om een techbedrijf op te zetten. Het platform heet She Launches en zal zich in eerste instantie richten op master- en PhD-studenten.

De twee startups wonnen een uitdaging die door het ministerie van EZK was uitgeschreven. Daarbij werden startups opgeroepen te komen met een innovatieve oplossing om meer vrouwen te laten kiezen voor het tech-ondernemerschap. Tijdens de Big Improvement Day op 19 mei ontvingen ze € 25.000 om hun initiatief de komende maanden verder uit te werken.





Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Onze toekomstige banen en inkomsten zijn voor een groot deel afhankelijk van nieuwe techbedrijven. Op dit moment zijn vrouwen nog altijd fors ondervertegenwoordigd in de techniek, én ook onder oprichters van startups. Ik hoop dat het platform She Launches meer vindingrijke vrouwen helpt om van een goed idee een bloeiend bedrijf te maken.”





Hulp van ervaren ondernemers en investeerders

Het is de bedoeling dat deelnemers een online programma volgen van 8-10 weken. Daarin werken ze met ervaren ondernemers en investeerders aan hun business case en aan ondernemersvaardigheden. Aan het eind van het programma hebben de deelneemsters een businessmodel en een bedrijfsplan. Daarmee kunnen ze zich verder ontwikkelen binnen bestaande ondernemersbroedplaatsen. Het uitgewerkte platform wordt eind 2021 verwacht. Als She Launches succesvol is, kan er een vervolgopdracht volgen van € 50.000. Daarmee kan het initiatief bijvoorbeeld uitgebreid worden naar een grotere doelgroep.

Phoenix Awards

Tijdens de zogenoemde Big Improvement Day reikte staatssecretaris Mona Keijzer ook twee Phoenix Awards uit: prijzen voor ondernemers die na een faillissement of grote tegenslag succesvol uit de as is herrezen.



In de categorie ‘mkb’ won Jurjen Hesseling van het licht- en geluidsinstallatiebedrijf JUR, dat na een zware coronaperiode een doorstart maakte. In de categorie ‘vrouwelijk ondernemerschap’ ontving Anneke Dijkstra van pizzarestaurant Mrs. Italy een Phoenix Award. Nadat haar bedrijfspand door brand getroffen werd, wist ze door gebruik van social media, een mobiele pizzabakkerij en een pick-uppoint haar bedrijf ondanks de coronacrisis weer op de rails te krijgen.