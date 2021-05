Conceptwetsvoorstel: handhaving van bescherming ondernemers op digitale platforms

Ondernemers hebben sinds juli 2020 meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. Door de EU-verordening Platform-to-Business (P2B) gelden namelijk regels over geschillenbeslechting, transparantie over algemene voorwaarden en de volgorde van zoekresultaten. Vandaag start de consultatie van een Nederlands wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om deze bescherming publiekrechtelijk te laten handhaven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).





De verordening wordt in Nederland nu nog gehandhaafd door de civiele rechter. In platformmarkten heeft publiek toezicht echter meerwaarde, omdat platforms snel groot kunnen worden en ondernemers afhankelijk kunnen raken van deze platforms. Het risico bestaat dat ondernemers bij een geschil minder snel naar het platform zelf of de rechter durven te stappen. Een melding bij de ACM kan een minder hoge drempel zijn. De ACM kan met het wetsvoorstel optreden bij inbreuken die de collectieve belangen van ondernemers schenden.





Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Digitale platforms zijn door de coronacrisis nog belangrijker voor ondernemers. Denk aan een restaurant dat maaltijden thuis bezorgt, een appbouwer die zijn nieuwe app aan de man wil brengen of een kapper die een platform gebruikt zodat klanten online een behandeling kunnen boeken. Eerlijke verhoudingen tussen ondernemer en platform zijn daarin essentieel. Dat hebben we EU-breed met de zogenoemde P2B geregeld. Nu is het zaak dat de handhaving toegankelijk en effectief is als er toch geschillen zijn, daarom ligt dit wetsvoorstel er nu.”





Transparantievereisten en effectieve geschillenbeslechting

De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten die andere ondernemers op het platform aanbieden.



Ook kunnen ondernemers inmiddels bij een geschil kosteloos bij het platform terecht voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms onafhankelijke externe bemiddelaars hebben aangewezen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling. Kleinere platforms waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet van niet meer dan 10 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting.



De P2B-verordening geldt voor alle platforms waarop ondernemers gevestigd in de EU hun producten of diensten aanbieden. Dit geldt ook voor platforms die niet met hun hoofdvestiging in de EU zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon. De verordening is een concrete stap om ondernemers beter te beschermen en om te zorgen voor eerlijke verhoudingen in de relatie tussen platforms en ondernemers.