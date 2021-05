Verrekening voorschotten Tozo - informatie voor gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk kan afwijken van de door de gemeente gemaakte kosten. Om deze reden voorziet de Tozo in een voorlopige verrekening van de voorschotten, op basis van de voorlopige gegevens die de gemeente heeft vermeld in haar Beeld van de uitvoering over 2020.