Budget voor investeringen materieel Kustwacht Carib vastgesteld

Met het Lange Termijn Plan 2019-2028 is de inzet van de Kustwacht Caribisch gebied voor de komende jaren financieel gegarandeerd. De Kustwacht Caribisch gebied beschikt tot en met 2028 in totaal over 168 miljoen euro, bedoeld voor materieelvervangingen. De vier Landen in het Koninkrijk zorgen gezamenlijk voor de financiële dekking van het budget. Dat staat in de Bestuursakkoorden, die samen met het Lange Termijn Plan (LTP) 2019-2028 van de Kustwacht Carib in de Rijksministerraad zijn behandeld. Minister Bijleveld-Schouten van Defensie heeft de stukken aan de Tweede Kamer aangeboden.