Gerard Bakker inspecteur-generaal NVWA

Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker wordt inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 augustus 2021.

Gerard Bakker is sinds 2018 hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Eerder vervulde hij de functie directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en gaf hij leiding aan diverse handhavingsprocessen bij de Douane en de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

‘Ik ben erg verheugd met mijn benoeming bij de NVWA; een belangrijke toezichthouder voor ons allemaal als het gaat om de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Met mijn ervaring als bestuurder van uitvoeringsorganisaties, en kennis met toezicht en handhaving kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan de NVWA en verder bouwen aan de organisatie,’ aldus Gerard Bakker, ‘Het voelt dubbel om DJI te verlaten. Ik ga de samenwerking met de collega’s enorm missen. Maar we hebben de afgelopen drie jaar enorm goede stappen gezet. Met elkaar hebben we een koers ontwikkeld voor de toekomst van DJI. Dat maakt dat ik DJI met een gerust hart durf los te laten, omdat ik weet dat er goede mensen zijn die het werk kunnen voortzetten.’

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV: ‘Met zijn grote ervaring als bestuurder van uitvoeringsorganisaties, zijn kennis en ervaring met toezicht en handhaving en zijn inspirerende manier van leidinggeven is Gerard de aangewezen persoon om leiding te geven aan de NVWA. Maarten Ruys heeft als interim inspecteur-generaal grote stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. Gerard zal op de ingeslagen weg verder gaan en met het management en de medewerkers van de NVWA verder bouwen aan een solide organisatie.

Gerard Bakker studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden en is in de Criminologie gepromoveerd in Gent.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.