Ruim 2,2 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2021

In de eerste vier maanden van 2021 zijn 2.233.562 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.481.352 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaal overzicht verkeersboetes van 2021*.

Een vergelijking tussen de eerste vier maanden dit jaar met dezelfde periode vorig jaar is lastig, omdat het verkeersbeeld half maart 2020 sterk veranderde na de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona en niet onnodig te reizen. Daarnaast hebben bijvoorbeeld een aantal trajectcontrolesystemen tijdelijk uitgestaan in de eerste vier maanden van dit jaar wegens onderhoud en werkzaamheden aan de weg, waardoor er minder snelheidsovertredingen zijn geconstateerd.

De daling van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv is vooral te zien in de op kenteken geregistreerde overtredingen: 2.065.079 in de eerste vier maanden dit jaar, tegen 2.302.300 in dezelfde periode in 2020. Het aantal staande houdingen is eveneens gedaald, maar minder sterk: van 179.052 in het eerste tertiaal van vorig jaar naar 168.483 dit jaar.

De meest geconstateerde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 1.815.021 boetes wegens overschrijding van de maximum snelheid, tegen 2.005.734 in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van de snelheidsovertredingen worden op kenteken geregistreerd met digitale middelen.

In het eerste tertiaal van 2021 zijn 720.366 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 895.309 in 2020. Bij mobiele radarsets was een lichte stijging te zien van 468.363 boetes voor te hard rijden in de eerste maanden in 2020 naar 495.976 dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is gedaald van 614.520 in het eerste tertiaal van 2020 naar 554.308 dit jaar.

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2021 zijn in overeenstemming met het totaalbeeld ook minder verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, daalde van 258.306 in het eerste tertiaal 2020 naar 167.139 dit jaar.

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).