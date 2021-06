NL-Alert testbericht op maandag 7 juni

Ontvang jij ‘m ook? NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Op maandag 7 juni verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland. Zo ervaar je hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Je ontvangt het NL-Alert testbericht op je mobiele telefoon. Daarvoor moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan. Let wel op, mocht je oordopjes of een koptelefoon gebruiken dan kan het NL-Alert luid binnenkomen.

NL-Alert waarschuwt en informeert je bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Denk aan een grote brand op een industrieterrein, onverwacht noodweer of een giftige stofwolk na een explosie. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden. Bijvoorbeeld*: Brand met veel rook in Sassenheim omgeving Oranjebuurt. Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. Nadere informatie en updates op crisis.nl. Misschien heb je weleens een soortgelijke melding ontvangen.



Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht direct, kom in actie en help ook de mensen in je omgeving daarbij.

Zo ontvang je een NL-Alert

NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. Je ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van je mobiele telefoon. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan.



Voor het ontvangen van NL-Alert hoef je niets in te stellen op je mobiele telefoon. Het is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is. Naast NL-Alert op je mobiel, zie je NL-Alert ook op steeds meer digitale reisinformatieschermen van het openbaar vervoer en digitale reclameborden.

Hoe zendt de overheid NL-Alert uit

De overheid kan NL-Alert uitzenden via alle zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is afhankelijk van de plek van het incident, maar bijvoorbeeld ook van hoe de wind staat. Een gevaarlijke gifwolk kan zo ook jouw woonplaats bereiken terwijl je mogelijk kilometers verderop woont. De gezamenlijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance stelt het NL-Alert tekstbericht op. Zij zenden dit vervolgens uit naar alle zendmasten in het betreffende gebied. Ben je verbonden met een zendmast in dit betreffende gebied? Dan ontvang je het NL-Alert.

Geen NL-Alert ontvangen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet ontvangt.

Je mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand

Je had tijdelijk geen bereik

Je mobiele telefoon was niet verbonden met een zendmast die het NL-Alert uitzond.

Blij met NL-Alert**

Paul (78) ontving een NL-Alert over een grote brand bij het tuincentrum in het dorp verderop. “Ik heb mijn mobiele telefoon in principe altijd aan staan. Gelukkig maar, want daardoor kreeg ik ook het NL-Alert binnen. Wel met een heel hard geluid moet ik zeggen. Maar ach, ik heb daarom wel gelijk mijn ramen dichtgedaan. En ben vervolgens naar mijn onderbuurvrouw Marja gelopen. We hadden net een bakkie op samen dus ze dacht eerst dat ik iets vergeten was. Ze was heel blij dat ik haar informeerde en hielp met de ramen sluiten. Ook ik ben blij dat ik in zo’n geval iets voor mijn buren kan betekenen.”

*dit is een fictieve situatie

**dit is een fictief ervaringsverhaal

EU-subsidie

Deze campagne is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and Mobility’.