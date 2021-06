Vergeet je Bob afspraak niet nu de restaurants en kroegen weer open gaan

Vandaag is de BOB-campagne weer van start gegaan, met als doel om automobilisten aan te moedigen om niet met alcohol op achter het stuur te kruipen. Juist nu de meeste locaties weer opengaan, waaronder restaurants en cafés, is dit het juiste moment om Nederlanders eraan te herinneren dat alcohol en verkeer niet samengaan.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Vanaf vandaag kunnen we weer naar een restaurant en kroeg, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Daar gaan we allemaal van genieten! Zorg dat je daarna weer veilig thuiskomt en regel een BOB; stap niet met alcohol op achter het stuur.”

De campagne

BOB speelt altijd in op voor mensen herkenbare momenten en situaties waar alcohol geschonken wordt. De campagne bestaat uit digitale borden, met de boodschap ‘BOB! Ook nu de kroeg weer open is’, die op 20 populaire uitgaanslocaties in het land hangen en ook op social media te zien zijn.

De provincies, VVN, politie en OM, NOC*NSF en STIVA werken ook mee aan deze BOB campagne. Zo zal VVN vandaag met promoteams in een aantal grote steden met mensen op straat in gesprek gaan hoe zij hun BOB regelen.

Als u meer wilt weten over de gevolgen van rijden onder invloed klik dan hier voor het op rijksoverheid.nl gepubliceerde rapport ‘Rijden onder invloed in Nederland in 2006-2019, feb 2021’.