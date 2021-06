Eerste correctie telt bij zoekgeraakte examens

Van ongeveer 150 leerlingen verdeeld over drie scholen is nog ieder één examen zoek. Minister Slob heeft bij hoge uitzondering besloten dat voor deze leerlingen de score mag tellen die door hun eigen docent is vastgelegd. Hoewel de leerlingen er ook voor mogen kiezen hun examen over te doen, zou op deze manier voor deze leerlingen morgen ook hun eindcijfers kunnen worden vastgesteld.

Minister Slob: “Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. Ik wil niet dat leerlingen na zo’n zwaar jaar de dupe worden van iets waar zij niets aan kunnen doen. Daarom maak ik een eenmalige uitzondering en hoeven leerlingen de examens niet opnieuw te maken als hun examen kwijt is.”

Keuze

De 150 leerlingen hebben de keuze om de score na de eerste correctie mee te laten tellen, of om het examen ongeldig te laten verklaren. In dat laatste geval kunnen ze het vak in het tweede tijdvak alsnog maken.

Tweede correctie

Nadat een leerling een examen heeft gemaakt kijkt eerst de eigen leraar het examen na. Daarna gaat het examen, vaak per post, naar een tweede leraar die het examen nakijkt. Normaal telt de uitslag van een examen alleen als beide correcties gedaan zijn. Vanwege de bijzondere samenloop van omstandigheden maakt Minister Slob maakt nu eenmalig een uitzondering.

Kopieën

In de protocollen voor de scholen wordt genoemd om een (digitale) kopie te maken van de examens voordat ze opgestuurd worden. Als die kopieën gemaakt zijn en het examen raakt zoek, dan kan het kopie alsnog naar de twee corrector. Minister Slob roept alle scholen op om (digitale) kopieën te maken van de examens in de volgende tijdvakken.