Innovatieve bedrijven halen 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb – haalden in 2020 ondanks de coronacrisis een voordeel van totaal 1,2 miljard euro uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2020 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag heeft gepubliceerd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Hoe kom je van een slim idee naar een product of dienst waar je echt wat aan hebt? Daar hebben we innovatieve ondernemers voor nodig en die kunnen daarbij op financiële ondersteuning rekenen, onder andere via de WBSO. Zeker in een economische crisis is doorgaan met innoveren van groot belang om weer te kunnen groeien. Het is bewonderenswaardig om te zien dat ondernemers in 2020 – een loodzwaar jaar – niet minder, maar meer plannen hebben gemaakt om te innoveren met hulp van de WBSO. Dat is belangrijk, want innovatie is de basis voor onze toekomstige banen en inkomsten.”

2020 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2020 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, ruim 135.000 R&D-projecten toe – 6% meer dan in 2019. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 88.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten betreffen technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Twee bedrijven die samen succesvol gebruik maken van de WBSO-regeling zijn Simlogic en In2Care. Deze bedrijven ontwikkelden de EaveTube en de In2Trap, muggenvallen om respectievelijk malaria en knokkelkoorts te voorkomen. Proeven met de EaveTube verminderden het aantal malariabesmettingen met 47%.



Een ander voorbeeld is het bedrijf Ventinova, dat met behulp van de WBSO-regeling beademingsapparaten heeft ontworpen. De beademingsmethode is zo efficiënt en verfijnd dat longschade mogelijk wordt voorkomen. In de coronacrisis nam de vraag naar de beademingsapparaten met een factor 20 toe.



De WBSO Jaarrapportage is te vinden op de website van RVO. Meer informatie over de WBSO is te vinden via www.rvo.nl/wbso.